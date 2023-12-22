На Украине уволили защищавшего советский памятник старосту села

Во Львовской области уволили старосту села, защитившего советский памятник

Старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого уволили из-за того, что тот защитил советский памятник — на монументе была указана фамилия его деда. Об этом сообщило издание Zaxid.Net.

Ранее стало известно, что Левицкий взобрался на памятник в знак протеста против его сноса. По его мнению, борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений.

Решение об увольнении старосты принял Сокальский городской совет. Сообщается, что после заседания активисты снесли памятник.

«Мы хотели с ним это решить по-хорошему... Там (под монументом — ред.) на самом деле есть какое-нибудь погребение. Но на памятнике написано "Погибшим односельчанам на фронтах Великой Отечественной войны"... Я предложил ему снести этот памятник, а после (завершения российской военной операции — прим. «Ленты.ру») поставить на том месте крест. Левицкий на такое предложение не согласился», — заявил депутат Львовского облсовета Захар Миляник.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске убрали советскую символику с братских могил Красной армии. Кроме того, в городе демонтировали Вечный огонь у здания железнодорожного вокзала.

