Староста села на Украине помешал властям снести памятник советскому солдату

Староста села Смыков во Львовской области помешал снести памятник советскому солдату: он забрался на него в знак протеста. Ни властям, ни полиции не удалось демонтировать памятник, рассказал советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В селе Смыков пробовали снять памятник. Староста Левицкий Виталий Степанович взобрался на него и плакал. Не дал», — написал Радик.

Сам староста Смыкова заявил, что борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений. «Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», — цитирует Левицкого украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

В начале декабря власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала демонтаж монумента попыткой стереть историческую память украинского народа.