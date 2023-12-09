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14:27, 9 декабря 2023Россия

В России назвали снос памятника Щорсу в Киеве попыткой стереть память народа

Депутат Драпеко назвала снос памятника Щорсу в Киеве попыткой стереть память

Фото: Telegram-канал Киевской городской государственной администрации

Снос бронзового памятника красному командиру, герою Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве — это попытка стереть историческую память украинского народа. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировала сообщение о демонтаже монумента первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Они стирают свою историческую память. Вернее, пытаются стереть историческую память украинского народа для того, чтобы дописать им новую историю. Думаю, что не успеют», — заявила Драпеко.

Утром 9 декабря власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу.

Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями. Памятник ему представляет собой конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

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