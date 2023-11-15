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14:06, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве снесли памятник Пушкину

«Страна.ua»: в Киеве демонтировали памятник поэту Пушкину

Фото: Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что на прошлой неделе кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Ранее сообщалось, что историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала оставить на своих местах памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову. При этом она посоветовала убрать из публичного пространства памятник писателю Льву Толстому и очистить от имперской символики Александровскую колонну.

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      Алевтина Запольская
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