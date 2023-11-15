В Киеве снесли памятник Пушкину

«Страна.ua»: в Киеве демонтировали памятник поэту Пушкину

В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что на прошлой неделе кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Ранее сообщалось, что историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала оставить на своих местах памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову. При этом она посоветовала убрать из публичного пространства памятник писателю Льву Толстому и очистить от имперской символики Александровскую колонну.