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09:41, 9 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве начали снос памятника Щорсу

В Киеве демонтируют памятник красному командиру Щорсу

Фото: Telegram-канал Киевской городской государственной администрации

Власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Работы на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко начались утром 9 декабря. «Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим сняли охранный статус», — уточняется в канале.

Из-за проводимых работ, предупреждают власти, возможно частичное перекрытие движения транспорта по бульвару Тараса Шевченко. Монумент планируют передать в государственный музей авиации Украины имени О. К. Антонова.

Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями. Памятник ему представляет собой конную статую общей высотой почти четырнадцать метров.

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15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Отмечается, что кабинет министров Украины исключил его и ряд других монументов российским и советским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

10 ноября правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией. Таким образом, в стране разрешили демонтаж памятников Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в подконтрольном киевскому режиму Херсоне и многих других.

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      Александра Лисица
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