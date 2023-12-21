На Украине демонтировали советскую символику с братских могил

В Ивано-Франковске демонтировали советскую символику с братских могил

В Ивано-Франковске на Украине убрали советскую символику с братских могил Красной армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Уточняется, что было демонтировано изображение советскому солдату. Также в городе убрали доски с надписями о Героях Советского Союза. Помимо этого, в Ивано-Франковске демонтировали Вечный огонь в форме звезды возле железнодорожного вокзала, пишет издание.

Ранее сообщалось, что два памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины. Как уточнили источники, монументы демонтировали в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. При этом в регионе накануне снесли еще три аналогичных памятника.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб.