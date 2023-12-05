Захарова назвала цель сноса советских памятников на Западе

Захарова: снос советских памятников на Западе призван укрепить русофобский фронт

Снос советских памятников за пределами России говорит о стремлении Запада укрепить русофобский фронт. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Ведущаяся в странах Балтии, Польше, на Украине официальная война с советскими мемориальными воинскими захоронениями и памятниками проводится в нарушение всех двусторонних соглашений в этой сфере», — сказала она, добавив, что снос памятников в этих странах возможен только благодаря поддержке «со стороны еэсовского и натовского Брюсселя».

По словам Захаровой, целью такой политики является стремление Запада «сцементировать русофобский фронт, создать для него идеологическую основу».

Ранее Захарова заявила, что между идеологией русского мира и западными колониалистскими установками нет ничего общего. Дипломат назвала идеологические установки Запада в духе Pax Britannica и Pax Americana «экспансионистскими, захватническими и колониалистскими по своей сути».