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16:51, 27 ноября 2023Мир

Захарова высказалась об идеологических установках России и Запада

Захарова: между идеологическими установками России и Запада нет ничего общего

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Нет ничего общего между идеологией Русского мира и западными колониалистскими установками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат назвала идеологические установки Запада в духе Pax Britannica, Pax Americana «экспансионистскими, захватническими и колониалистскими по своей сути». Она также посоветовала ознакомиться с исторической рубрикой сайта министерства иностранных дел, где содержится много подробной информации о государственных преступлениях западных стран.

Представитель МИД отметила, что в России все происходило противоположным образом. «Строительство и расширение российского государства в корне отличалось от всех их экспериментов», — высказалась она на XXV Всемирном русском народном соборе «Настоящее и будущее Русского мира».

Ранее Захарова призвала Израиль прекратить удары по аэропорту Дамаска. По ее словам, удары израильской авиации по международному аэропорту нарушают суверенитет Сирии.

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      Дарья Балацкая
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