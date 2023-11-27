Захарова призвала Израиль прекратить удары по аэропорту Дамаска

Захарова: удары Израиля по аэропорту Дамаска нарушают суверенитет Сирии

Удары израильской авиации по международному аэропорту Дамаска нарушают суверенитет Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, «подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями» и эскалацией напряжения в регионе. «Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей», — добавила Захарова.

22 октября израильские истребители также нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. В результате атаки были частично повреждены взлетно-посадочные полосы.