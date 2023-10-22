Израильские истребители нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо

ЦПВС: истребители ЦАХАЛ нанесли семь ударов по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Три истребителя F-15 и четыре F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли из акватории Средиземного моря удары по аэропортам Эн-Найраб в Алеппо и Дювали в Дамаске в Сирии. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушена работа аэропортов. Удары наносились в промежутке времени с 05:22 до 05:33 22 октября из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант назвал сроки операции в секторе Газа. «Это должен быть последний маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это может занять месяц, два, три месяца, но в конце концов ХАМАС перестанет существовать», — заявил он.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. 10 октября израильская армия начала наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.