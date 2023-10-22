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20:51, 22 октября 2023Мир

Министр обороны Израиля назвал сроки операции в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля: операция в секторе Газа может занять до трех месяцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может занять до трех месяцев. Сроки операции назвал министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает газета The Times Of Israel.

«Это должен быть последний маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это может занять месяц, два, три месяца, но в конце концов ХАМАС перестанет существовать», — заявил министр.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о применении минометного снаряда Steel Sting («Стальное жало») для нанесения ударов по военным целям в секторе Газа. По данным израильских военных, бойцы спецотряда «Магеллан» впервые применили этот снаряд при атаке ракетной площадки ХАМАС.

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      Семен Александров
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