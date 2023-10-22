Министр обороны Израиля назвал сроки операции в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля: операция в секторе Газа может занять до трех месяцев

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может занять до трех месяцев. Сроки операции назвал министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает газета The Times Of Israel.

«Это должен быть последний маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это может занять месяц, два, три месяца, но в конце концов ХАМАС перестанет существовать», — заявил министр.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о применении минометного снаряда Steel Sting («Стальное жало») для нанесения ударов по военным целям в секторе Газа. По данным израильских военных, бойцы спецотряда «Магеллан» впервые применили этот снаряд при атаке ракетной площадки ХАМАС.