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17:12, 22 октября 2023Мир

Армия Израиля сообщила о первом применении «Стального жала» в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил о первом применении минометного снаряда Steel Sting в секторе Газа

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о применении минометного снаряда Steel Sting («Стальное жало») для нанесения ударов по военным целям в секторе Газа. Такая информация появилась в Telegram-канале военного ведомства.

По данным израильских военных, бойцы спецотряда «Магеллан» впервые применили этот снаряд при атаке ракетной площадки ХАМАС, с которой производились запуски по территории Израиля.

Уточняется, что Steel Sting — минометная бомба с двойным наведением. Она позволяет точно поражать цели противника в населенных пунктах, снижая при этом риск поражения посторонних лиц.

Ранее сообщалось, что Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и разведка «Моссад» создали Центр спецопераций «Нили» по уничтожению командиров ХАМАС.

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      Варвара Кошечкина
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