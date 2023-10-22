Израиль создал центр спецопераций по уничтожению командиров ХАМАС

Спецслужбы Израиля создали Центр спецопераций по уничтожению командиров ХАМАС

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и разведка «Моссад» создали Центр спецопераций «Нили» по уничтожению командиров ХАМАС. О создании израильским спецслужбами центра сообщает газета The Times of Israel.

Cообщается, что «Нили» будет выслеживать и уничтожать членов командиров бригад ХАМАС, которые возглавляли атаку на Израиль 7 октября. Центр назван в честь еврейской подпольной организации времен Первой мировой войны, аббревиатурой еврейской фразы, которая переводится «Вечный Израиль не будет лгать».

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в ходе ночных ударов по сектору Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала «десятки террористов» исламистской группировки. Среди них также был замглавы ракетных войск ХАМАС.