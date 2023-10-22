Израиль заявил о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

Представитель ЦАХАЛ заявил о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

В ходе ночных ударов по сектору Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала «десятки террористов» исламисткой группировки ХАМАС. Среди них также был замглавы ракетных войск ХАМАС. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает ТАСС.

Он также в очередной раз призвал жителей северной части Газы как можно быстрее переместиться в южную часть анклава.

Ранее Хагари заявил, что удары по сектору Газа будут усилены.