Израиль усилит удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля заявила, что удары по сектору Газа будут усилены

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа будут усилены. Его цитирует ТАСС.

Он анонсировал увеличение количества ударов по Палестине, а также вновь призвал палестинцев эвакуироваться.

Хагари также указал, что Израиль сконцентрирован на боевых действиях в Газе, но «готов к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке».

Ранее 21 октября Хагари сообщил, что гуманитарная помощь будет доставляться исключительно в южную часть сектора Газа. По его словам, по указанию израильских властей через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» были пропущены грузы с гумпомощью, но не топливо.