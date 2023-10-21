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20:53, 21 октября 2023Мир

Израиль усилит удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля заявила, что удары по сектору Газа будут усилены

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа будут усилены. Его цитирует ТАСС.

Он анонсировал увеличение количества ударов по Палестине, а также вновь призвал палестинцев эвакуироваться.

Хагари также указал, что Израиль сконцентрирован на боевых действиях в Газе, но «готов к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке».

Ранее 21 октября Хагари сообщил, что гуманитарная помощь будет доставляться исключительно в южную часть сектора Газа. По его словам, по указанию израильских властей через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» были пропущены грузы с гумпомощью, но не топливо.

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      Антон Похиляк
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