Израиль ограничит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Представитель ЦАХАЛ Хагари: гумпомощь будет доставляться только на юг Газы

Гуманитарная помощь будет доставляться исключительно в южную часть сектора Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Его цитирует ТАСС.

«Любые гуманитарные поставки будут допускаться только в южную часть сектора Газа», — сказал он на брифинге. По его словам, в субботу, 21 октября, по указанию израильских властей через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» были пропущены грузы с гумпомощью, но не топливо.

21 октября Египет открыл пропускной пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. Уточнялось, что на границе скопилось около 200 грузовиков. Однако КПП закрыли после проезда 20 грузовиков.