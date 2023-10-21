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14:47, 21 октября 2023Мир

Израиль ограничит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Представитель ЦАХАЛ Хагари: гумпомощь будет доставляться только на юг Газы

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Гуманитарная помощь будет доставляться исключительно в южную часть сектора Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Его цитирует ТАСС.

«Любые гуманитарные поставки будут допускаться только в южную часть сектора Газа», — сказал он на брифинге. По его словам, в субботу, 21 октября, по указанию израильских властей через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» были пропущены грузы с гумпомощью, но не топливо.

21 октября Египет открыл пропускной пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. Уточнялось, что на границе скопилось около 200 грузовиков. Однако КПП закрыли после проезда 20 грузовиков.

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      Глеб Бажуткин
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