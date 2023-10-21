Египет открыл пропускной пункт на границе с сектором Газа

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыли для доставки гумпомощи

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыли для доставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. РИА Новости сообщало, что на границе скопилось около 200 грузовиков.

«Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начала проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — сообщается о подробностях на месте событий.

19 октября египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах». Стороны собираются координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. Помощь будет оказываться на долговременной основе.

При этом 12 октября власти Египта отказывались открыть на своей границе коридоры для прохода беженцев и перемещенных лиц из сектора Газа.