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10:21, 21 октября 2023Мир

Египет открыл пропускной пункт на границе с сектором Газа

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыли для доставки гумпомощи

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыли для доставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. РИА Новости сообщало, что на границе скопилось около 200 грузовиков.

«Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские лекарства и препараты, начала проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе», — сообщается о подробностях на месте событий.

19 октября египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП «Рафах». Стороны собираются координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. Помощь будет оказываться на долговременной основе.

При этом 12 октября власти Египта отказывались открыть на своей границе коридоры для прохода беженцев и перемещенных лиц из сектора Газа.

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