Jerusalem Post: Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

Власти Египта заявили об отказе открыть на своей границе коридоры для прохода беженцев и перемещенных лиц из сектора Газа. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службах безопасности арабской республики.

Как пишет издание, Каир, часто выступающий в качестве посредника между Израилем и Палестиной, по-прежнему настаивает на том, чтобы они «разрешали конфликты в пределах своих границ», поскольку видит в этом единственный способ «обеспечить право Палестины на государственность».

Газета отмечает, что Египет обсудил с США и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, однако отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна не допустит ликвидацию палестинской проблемы за счет других сторон. Он подчеркнул, что Каир не отказывается от обязательств по арабским проблемам, включая палестинскую.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.