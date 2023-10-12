Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:38, 12 октября 2023Мир

Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

Jerusalem Post: Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Власти Египта заявили об отказе открыть на своей границе коридоры для прохода беженцев и перемещенных лиц из сектора Газа. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службах безопасности арабской республики.

Как пишет издание, Каир, часто выступающий в качестве посредника между Израилем и Палестиной, по-прежнему настаивает на том, чтобы они «разрешали конфликты в пределах своих границ», поскольку видит в этом единственный способ «обеспечить право Палестины на государственность».

Газета отмечает, что Египет обсудил с США и другими странами планы предоставления гуманитарной помощи через свои границы с сектором Газа, однако отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна не допустит ликвидацию палестинской проблемы за счет других сторон. Он подчеркнул, что Каир не отказывается от обязательств по арабским проблемам, включая палестинскую.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прибыл в Киргизию

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ в районе Клещеевки

    Посол России назвал легкое решение конфликта на Украине

    В ФРГ удивились молчанию правительства на фоне поставок кассетных снарядов ВСУ

    Сотрудники крупной больницы превратили ее в порностудию

    Назван необычный способ укрепить отношения с партнером

    Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

    Египет отказался открыть границу для беженцев из сектора Газа

    В Госдуме заявили об «агонии» Зеленского из-за безразличия Запада

    Полковник раскрыл нижний температурный предел работы техники ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости