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18:49, 10 октября 2023Мир

Египет пообещал не допустить ликвидацию проблем Палестины за счет других сторон

Египет не допустит ликвидацию палестинской проблемы за счет других сторон

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что страна не допустит ликвидацию палестинской проблемы за счет других сторон. Его слова приводит Al-Qahera News.

Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что Каир не отказывается от обязательств по арабским проблемам, включая палестинскую. По его словам, единственным способом достигнуть безопасности народа Палестины является справедливый мир, основанный на решении двух государств.

Египет активизирует контакты на всех уровнях, чтобы остановить военную конфронтацию Палестины и Израиля и защитить граждан двух государств. Фаттах ас-Сиси выразил надежду на урегулирование конфликта посредством переговоров. «Нынешняя эскалация является крайне опасной, ее последствия могут затронуть безопасность и стабильность региона», — отметил глава государства.

Ранее Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) об освобождении пленных израильтян.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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