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11:46, 21 октября 2023Мир

Стало известно о закрытии КПП «Рафах» после проезда 20 грузовиков

CNN: КПП «Рафах» закрылся вскоре после проезда через него 20 грузовиков

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков. Об этом сообщает корреспондент CNN.

По словам представителя Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью принадлежали Египетскому Красному Полумесяцу.

Правительственная пресс-служба, контролируемая ХАМАСом, в своем заявлении перед закрытием КПП сообщила, что грузовики перевозили «лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов».

Как стало известно, Египет открыл КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в субботу, 21 октября. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. Сообщалось, что на границе скопилось около 200 грузовиков.

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      Варвара Кошечкина
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