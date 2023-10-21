Стало известно о закрытии КПП «Рафах» после проезда 20 грузовиков

CNN: КПП «Рафах» закрылся вскоре после проезда через него 20 грузовиков

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта закрылся вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков. Об этом сообщает корреспондент CNN.

По словам представителя Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью принадлежали Египетскому Красному Полумесяцу.

Правительственная пресс-служба, контролируемая ХАМАСом, в своем заявлении перед закрытием КПП сообщила, что грузовики перевозили «лекарства, предметы медицинского назначения и ограниченное количество консервов».

Как стало известно, Египет открыл КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи в субботу, 21 октября. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава. Сообщалось, что на границе скопилось около 200 грузовиков.