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12:17, 19 июля 2026Россия

В Московской области потушили пожар после атаки беспилотника

Семенов: В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ногинске Московской области потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил глава Богородского округа Денис Семенов в Telegram.

«Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу! Сейчас Богородский округ постепенно возвращается к привычному ритму: восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрестках», — написал Семенов.

Он уточнил, что все дороги будут скоро открыты. Глава округа призвал водителей и пассажиров учитывать текущую обстановку.

Утром 18 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Ногинске. На территории предприятия начался пожар.

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