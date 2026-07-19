В Московской области потушили пожар после атаки беспилотника

Семенов: В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В Ногинске Московской области потушили пожар на нефтебазе после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил глава Богородского округа Денис Семенов в Telegram.

«Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу! Сейчас Богородский округ постепенно возвращается к привычному ритму: восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрестках», — написал Семенов.

Он уточнил, что все дороги будут скоро открыты. Глава округа призвал водителей и пассажиров учитывать текущую обстановку.

Утром 18 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Ногинске. На территории предприятия начался пожар.