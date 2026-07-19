Россиянам начнут активнее напоминать о налогах

Депутат ГД Демин напомнил о введении автоматических уведомлений по налогам в «Госуслугах»

С 1 августа россияне начнут получать уведомления по налогам в личном кабинете на портале «Госуслуг» автоматически, а не только после подачи специального заявления. Об этом в комментарии ТАСС напомнил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

По его словам, уведомления начнут выгружать всем, у кого есть подтвержденная запись в сервисе. Однако те, кто не пользуется «Госуслугами», смогут получать уведомления заказными письмами.

Депутат считает, что более активное напоминание о налогах снизит риски пропуска платежей со стороны предпринимателей, на которых распространяются как имущественные налоги, так и налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), а также сделает для них оплату более удобной.

«Не нужно разбирать бумажный документ или отдельно запрашивать данные — в электронном уведомлении сразу указаны ИНН, суммы по каждому налогу, итоговая сумма, сроки, УИН и сальдо ЕНС», — сказал он.

Демин также напомнил, что уплатить имущественный налог и НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря 2026 года, то есть времени разобраться с новой системой достаточно. При этом важным моментом является тот факт, что уведомление будет считаться доставленным с момента размещения в личном кабинете. Даже если налогоплательщик не прочитал его, начисления пеней при неуплате он не избежит.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев напомнил, что россияне имеют право продавать свой урожай без уплаты налогов только в том случае, если он выращен без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не превышает установленного в регионе его властями предела — от 0,5 до 2,5 гектара.