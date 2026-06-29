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04:01, 29 июня 2026Экономика

В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

Депутат Госдумы Селезнев рассказал о праве россиян продавать свой урожай без налогов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россияне могут продавать свой урожай без уплаты налогов при соблюдении нескольких условий, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. Об этом пишет ТАСС.

«Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела», — подчеркнул он.

Как указал политик, в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз — до 2,5 гектара. Селезнев напомнил, что в небольших объемах продавать урожай можно без регистрации ИП.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что торговля урожаем запрещена в вестибюлях станций, подземных переходах и ряде других мест, перечисленных в статье 11.13 регионального КоАП.

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