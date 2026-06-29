В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

Депутат Госдумы Селезнев рассказал о праве россиян продавать свой урожай без налогов

Россияне могут продавать свой урожай без уплаты налогов при соблюдении нескольких условий, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. Об этом пишет ТАСС.

«Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела», — подчеркнул он.

Как указал политик, в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз — до 2,5 гектара. Селезнев напомнил, что в небольших объемах продавать урожай можно без регистрации ИП.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что торговля урожаем запрещена в вестибюлях станций, подземных переходах и ряде других мест, перечисленных в статье 11.13 регионального КоАП.

