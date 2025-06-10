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02:28, 10 июня 2025Экономика

Россиянам назвали способ легально продать выращенный на даче урожай

Юрист Билялова: Самостоятельно выращенный урожай можно продать без налогов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Юрист Анастасия Билялова в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам способ легально продать выращенный на даче урожай. Она уточнила, что продукцию можно реализовать без уплаты налогов, если она выращена самостоятельно на участке не более 50 соток.

Справку о соответствии указанным критериям может выдать садовое некоммерческое товарищество (СНТ) или местная администрация. Однако торговать можно не везде, напомнила эксперт.

«Продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки», — рассказала Билялова.

Она пояснила, что за продажу в несанкционированных местах россиянам грозит штраф, различающийся по регионам. Так, в Москве взыскание составляет 2,5-5 тысяч рублей. Торговля запрещена в вестибюлях станций, подземных переходах и ряде других мест, перечисленных в статье 11.13 регионального КоАП.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила, что выращивание некоторых грибов на дачах грозит россиянам серьезным наказанием. В некотором случае речь может идти об уголовной ответственности.

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