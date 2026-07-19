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12:31, 19 июля 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь оленеводов в тундре фразой «до магазина — сотни километров»

Алина Черненко

Фото: Vladimir Melnikov / Russian Look / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина, которая много раз бывала в стойбищах на Ямале и Чукотке и оставалась там по несколько дней, рассказала об особенностях жизни оленеводов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что оленеводы могут собрать чум за 50 минут. Внутри он напоминает квартиру-студию площадью около 30 квадратных метров. Там есть кухня, спальня, гостиная и мастерская. Каждый из членов семьи точно знает свои обязанности. Мужчина отвечает за все, что снаружи: оленей, технику, забой и тяжелую работу с нартами. А женщина занимается очагом, готовит, присматривает за детьми и наводит порядок в доме.

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«До магазина — сотни километров. Если у тебя что-то кончилось или захотелось вкусненького, просто так сбегать не получится. Поэтому готовят строго из того, что есть в наличии. И планируют питание, исходя из имеющихся запасов, а не из сиюминутных желаний», — такими фразами описала быт оленеводов россиянка.

Лисейкина добавила, что одежда жителям тундры служит годами, потому что за ней ухаживают, вовремя ремонтируют и не дают прийти в негодность. Кроме того, они бережно относятся к воде, свету и теплу, довольствуются малым и всегда приходят на помощь соседям или родственникам.

«Конечно, я не призываю всех бросить города и уехать в тундру (хотя на несколько дней советую каждому). У каждого своя жизнь, свои условия, свои привычки. Но когда я спрашивала у оленеводов, не хотят ли они переехать в город, то мне неизменно отвечали: "Тут наш дом и свобода"», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в гостях у пенсионерки, живущей в чуме рядом с Салехардом, и описала ее быт фразой «вода из ручья и туалет в роще». По ее словам, у пожилой ненки есть возможность поселиться в квартире, но она уже много лет остается в чуме.

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