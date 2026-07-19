Бывший вратарь «Уфы» стал командиром взвода СВО

Бывший вратарь футбольного клуба «Уфа» Руслан Агаев стал командиром взвода СВО

Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Руслан Агаев стал командиром взвода СВО. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я играл в молодежной команде футбольного клуба "Уфа", был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт», — рассказал спортсмен. Теперь Агаев руководит взводом, который охотится за дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Футболист поделился, что начинал военный путь в качестве номера расчета. Спустя время он дошел до офицерской должности. Службу Агаев начал в 2017 году. Сейчас его подразделение занимается с борьбой с беспилотными системами противника.

«Конкретно мой взвод занимается противодействием беспилотным системам противника — обнаружением, подавлением и уничтожением разведывательных и ударных БПЛА», — уточнил командир.

В январе российский боец рассказал о помогающем ему на СВО «фартовом» подарке матери. Речь идет о кедах, которые солдат называет «фартовыми ботинками».