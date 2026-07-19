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12:22, 19 июля 2026Спорт

Бывший вратарь «Уфы» стал командиром взвода СВО

Бывший вратарь футбольного клуба «Уфа» Руслан Агаев стал командиром взвода СВО
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Руслан Агаев стал командиром взвода СВО. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я играл в молодежной команде футбольного клуба "Уфа", был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт», — рассказал спортсмен. Теперь Агаев руководит взводом, который охотится за дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Футболист поделился, что начинал военный путь в качестве номера расчета. Спустя время он дошел до офицерской должности. Службу Агаев начал в 2017 году. Сейчас его подразделение занимается с борьбой с беспилотными системами противника.

«Конкретно мой взвод занимается противодействием беспилотным системам противника — обнаружением, подавлением и уничтожением разведывательных и ударных БПЛА», — уточнил командир.

В январе российский боец рассказал о помогающем ему на СВО «фартовом» подарке матери. Речь идет о кедах, которые солдат называет «фартовыми ботинками».

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