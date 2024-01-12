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18:44, 12 января 2024Бывший СССР

В Харькове убрали барельеф Пушкина

В центре Харькова убрали барельеф Александра Пушкина

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

На станции метро в центре Харькова убрали барельеф русского поэта Александра Пушкина. Об пишет Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«В Харькове демонтирован барельеф Пушкина на одноименной станции метро», — сказано в публикации.

Ранее правительство Украины исключило из реестра культурного наследия множество памятников, связанных с Россией. В стране разрешили демонтаж памятников генералу Николаю Ватутину в Киеве, Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне и многих других. Как сообщалось, также могут убрать монументы Пушкину в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове.

Осенью вандалы надели мешок на голову памятника Пушкину и обмотали ее красной лентой. Неизвестные исписали его баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».

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      Кристина Есикова
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