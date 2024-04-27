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15:28, 27 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонии назвали условие для отправки военных на Украину

Премьер Эстонии Каллас: для отправки военных на Украину нужно решение парламента

Фото: Kristjan Teedema / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для отправки военнослужащих на Украину нужно решение парламента. Такое условие она назвала в прямом эфире, передает Telegram-канал Baltnews.

По ее словам, пока эстонская сторона помогает Украине оружием. Кроме того, Каллас отметила, что мобилизация в стране будет объявлена «только в случае агрессии против Эстонии или угрозы такой агрессии».

Ранее премьер страны призвала заставлять ее русскоязычных жителей учить эстонский через общение с ними только на государственном языке. Каллас также подчеркнула, что сайты госучреждений должны содержать информацию только на эстонском языке. Она добавила, что правительство страны продолжит постепенно сокращать доступную информацию на русском.

В конце марта Каллас назвала основой безопасности Эстонии сотрудничество Вильнюса с НАТО. Она рассказала, что присутствие в Прибалтике сил альянса придает гражданам республики уверенность и чувство защищенности.

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      Кристина Есикова
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