В Эстонии назвали условие для отправки военных на Украину

Премьер Эстонии Каллас: для отправки военных на Украину нужно решение парламента

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что для отправки военнослужащих на Украину нужно решение парламента. Такое условие она назвала в прямом эфире, передает Telegram-канал Baltnews.

По ее словам, пока эстонская сторона помогает Украине оружием. Кроме того, Каллас отметила, что мобилизация в стране будет объявлена «только в случае агрессии против Эстонии или угрозы такой агрессии».

Ранее премьер страны призвала заставлять ее русскоязычных жителей учить эстонский через общение с ними только на государственном языке. Каллас также подчеркнула, что сайты госучреждений должны содержать информацию только на эстонском языке. Она добавила, что правительство страны продолжит постепенно сокращать доступную информацию на русском.

В конце марта Каллас назвала основой безопасности Эстонии сотрудничество Вильнюса с НАТО. Она рассказала, что присутствие в Прибалтике сил альянса придает гражданам республики уверенность и чувство защищенности.