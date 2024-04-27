Премьер Эстонии назвала способ заставить русскоязычных выучить эстонский

Каллас: если мы будем говорить на эстонском, русскоязычные его выучат

Премьер-министр Эстонии призвала заставлять русскоязычных жителей страны учить эстонский через общение с ними только на государственном языке. Об этом сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.

Каллас выступила с заявлением во время ответа на вопросы граждан в прямом эфире. Политик подчеркнула, что сайты государственных учреждений Эстонии должны содержать информацию только на эстонском языке.

«Если мы будем говорить с русскоязычными жителями на эстонском, они его выучат!» — заявила премьер Эстонии. Она добавила, что правительство страны продолжит постепенно сокращать доступную информацию на русском.

Ранее парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвала правительство закрыть русскоязычные версии сайтов государственных органов. По мнению депутата Яака Валге, сайты на русском языке компрометируют усилия государства по сохранению высокого статуса эстонского.