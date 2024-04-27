Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 27 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии назвала способ заставить русскоязычных выучить эстонский

Каллас: если мы будем говорить на эстонском, русскоязычные его выучат
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Janis Laizans / Reuters

Премьер-министр Эстонии призвала заставлять русскоязычных жителей страны учить эстонский через общение с ними только на государственном языке. Об этом сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.

Каллас выступила с заявлением во время ответа на вопросы граждан в прямом эфире. Политик подчеркнула, что сайты государственных учреждений Эстонии должны содержать информацию только на эстонском языке.

«Если мы будем говорить с русскоязычными жителями на эстонском, они его выучат!» — заявила премьер Эстонии. Она добавила, что правительство страны продолжит постепенно сокращать доступную информацию на русском.

Ранее парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвала правительство закрыть русскоязычные версии сайтов государственных органов. По мнению депутата Яака Валге, сайты на русском языке компрометируют усилия государства по сохранению высокого статуса эстонского.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Фанаты поп-культуры объединятся на фестивале в Москве

      В США заявили о проблемах с поставками оружия Украине из-за России

      В Beribit ответили на претензии разъяренных криптоинвесторов

      Защита обжаловала арест бывшего московского педиатра по делу о фейках

      Премьер Эстонии назвала способ заставить русскоязычных выучить эстонский

      Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

      Невролог назвала отличия деменции от забывчивости

      Стало известно об ответе Китая на наращивание сил США в Азии

      Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше