Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 23 января 2024Бывший СССР

В парламенте Эстонии призвали закрыть русскоязычные версии сайтов госорганов

Консервативная народная партия Эстонии призвала закрыть русские сайты госорганов

Фото: Luke Southern / Unsplash

Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвала правительство закрыть русскоязычные версии сайтов государственных органов. Об этом сообщил портал ERR.

«Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдавия, Армения и Белоруссия. Наличие русскоязычных версий сайтов правительственных учреждений является особым знаком, отличающим нас от европейских государств», — заявил депутат от EKRE Яак Валге.

Он отметил, что сайты на русском языке компрометируют усилия государства по сохранению высокого статуса эстонского, а также символически включают Эстонию в культурное пространство СНГ.

Ранее в Эстонии рассказали о намерении прекратить финансировать школы для русскоязычного меньшинства. Все эстонцы обязаны владеть государственным языком, а республика должна бороться с русификацией детей, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      Россиянка засудила салон красоты за страшные последствия лазерной эпиляции

      Россиянам раскрыли условия посещения главной достопримечательности Стамбула

      Звезда фильма «Ирония судьбы» Талызина раскрыла дату возвращения на сцену

      В Санкт-Петербурге зафиксировали очаг кори

      В российской Арктике отработали отражение одного вида атаки

      В Петербурге лицеист попал в больницу с переломами после одного приема учителя

      Украинский беспилотник атаковал нефтяной терминал в российском регионе

      Нуждавшийся в деньгах студент сдавал сперму и стал отцом 97 детей

      Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше