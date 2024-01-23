В парламенте Эстонии призвали закрыть русскоязычные версии сайтов госорганов

Консервативная народная партия Эстонии призвала закрыть русские сайты госорганов

Парламентская фракция Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвала правительство закрыть русскоязычные версии сайтов государственных органов. Об этом сообщил портал ERR.

«Кроме Эстонии, в число европейских стран, имеющих русскоязычные версии таких сайтов, входят лишь Молдавия, Армения и Белоруссия. Наличие русскоязычных версий сайтов правительственных учреждений является особым знаком, отличающим нас от европейских государств», — заявил депутат от EKRE Яак Валге.

Он отметил, что сайты на русском языке компрометируют усилия государства по сохранению высокого статуса эстонского, а также символически включают Эстонию в культурное пространство СНГ.

Ранее в Эстонии рассказали о намерении прекратить финансировать школы для русскоязычного меньшинства. Все эстонцы обязаны владеть государственным языком, а республика должна бороться с русификацией детей, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

