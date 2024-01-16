Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 16 января 2024Бывший СССР

Эстония прекратит финансировать образование на русском языке

Премьер Эстонии Каллас: страна прекратит финансировать образование на русском

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Правительство Эстонии намерено прекратить финансировать программы образования для национальных меньшинств на русском языке и перейти к единой системе эстоноязычной школы. Об этом на заседании парламента заявила премьер-министр республики Кая Каллас, передает «Интерфакс».

«В Конституции записано: государственным языком Эстонии является эстонский, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. (...) Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстоноязычное образование», — заявила Каллас.

Премьер считает, что в стране надо бороться с русификацией детей, а все эстонцы обязаны владеть государственным языком. Она также отметила, что существование русскоязычного образования стало большой проблемой для республики и жалеет, что отказ от двуязычной системы не произошел раньше.

В январе возможность закрытия образовательных учреждений на русском языке также допустили в Литве. Без школ для русского меньшинства детям будет легче интегрироваться в литовское общество, уверен министр образования страны Гинтаутас Якштас.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

      Голландский мэр оправдал акцию сожжения Корана

      Назван максимальный размер материнского капитала в России в 2024 году

      В Москве нашли мертвой бывшего председателя российского Красного Креста

      Новая версия Windows ускорит USB

      В Telegram появились новые функции

      Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

      Количество проходящих через Красное море судов резко упало

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме оценили запрет на поставки импортного пива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости