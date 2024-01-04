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22:46, 4 января 2024Бывший СССР

В Литве допустили возможность отказа от русских школ

Минобразования Литвы допустило возможность постепенного отказа от русских школ

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Министр образования республики Гинтаутас Якштас допустил, что образование на русском языке в Литве могут прекратить. Его слова передает портал Delfi.

«Мы понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем не будет школ для русского меньшинства», — заявил глава Миноборазования Литвы. По его словам, в настоящее время власти страны оценивают правовую базу.

При этом Якштас подчеркнул, что сразу закрывать русские школы не следует, это нужно делать постепенно. В то же время он отметил, что необходимо изменить язык обучения.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сочла ненормальным желание большинства школьников страны изучать русский язык в качестве второго иностранного.

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      Марина Совина
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