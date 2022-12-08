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22:55, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Литве сочли ненормальным желание школьников изучать русский язык

Министр образования Литвы назвала ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сочла ненормальным желание большинства школьников страны изучать русский язык в качестве второго иностранного. Об этом сообщает литовское национальное радио и телевидение LRT.

«Конечно, это не совсем нормально, что русский язык изучают около 70 процентов детей Литвы», — заявила она. По словам Шюгждинене, отказ от преподавания русского языка в школах будет постепенным процессом. «Это, безусловно, будет постепенный процесс, и основная цель — чтобы у учащихся было как можно больше вариантов», — отметила она.

Глава литовского ведомства отметила, что властям предстоит большая работа с родителями, потому что именно они оказывают наибольшее влияние на детей при выборе второго иностранного языка. Шюгждинене уточнила, что в данном вопросе Вильнюс отдает предпочтение французскому, немецкому и польскому языкам.

Ранее советник президента Литвы по вопросам образования Иоланта Урбанович предложила отказаться от преподавания русского языка в школах республики. Она отметила, что в стране по-прежнему многие школьники выбирают русский язык, но эта тенденция меняется.

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Марина Совина
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