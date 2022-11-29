В Литве предложили отказаться от преподавания русского языка

Советник президента Литвы предложила отказаться от преподавания русского языка в стране

Советник президента Литвы по вопросам образования Иоланта Урбанович предложила отказаться от преподавания русского языка в республике как иностранного. Ее цитирует Delfi.

Она подчеркнула, что учеников необходимо обеспечить возможностью выбора иностранных языков — французского, немецкого и других, а для этого стране нужны педагоги.

По словам Урбанович, в Литве по-прежнему множество школьников выбирают русский язык, однако эта тенденция меняется. «Конечно, задача министерства здесь состоит в том, чтобы выбор менялся, чтобы обеспечить этот баланс», — добавила она.

Издание приводит данные Минобразования, которые свидетельствуют о том, что русский язык в текущем учебном году выбрали в качестве второго иностранного наибольшее количество учеников — почти 15 тысяч.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации. По его мнению, русский скоро будет вытеснен из республики другими иностранными языками. Он также призвал властей способствовать распространению языков Европейского союза.

В Эстонии же жалуются на то, что из-за наплыва украинских беженцев в стране все чаще стали использовать русский, особенно в сфере обслуживания, где сейчас работает немало украинцев. Власти страны дали переселенцам год на то, чтобы выучить эстонский.