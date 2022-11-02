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16:54, 2 ноября 2022Бывший СССР

В Эстонии пожаловались на проблему с русским языком из-за беженцев с Украины

Языковой департамент Эстонии дал работающим беженцам с Украины год на изучение эстонского

Фото: Janis Laizans / Reuters

В языковом департаменте Эстонии пожаловались на то, что с прибытием украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом в эфире ERR рассказал глава департамента Ильмар Томуск.

По его словам, проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания. «К нам приехали украинские беженцы. Они устроились на работу в сфере обслуживания, а это значит, что стало больше обслуживания на русском языке, и на это жалуются», — заявил он.

Томуск подчеркнул, что украинским беженцам будет дан год на изучение эстонского — затем власти вернутся к этой теме. «Если они не будут владеть эстонским языком, мы начнем делать им предписания», — подчеркнул он.

Глава департамента также напомнил, что требование о владении эстонским было отменено для таксистов в 2015 году. Томуск предложил его вернуть и заставить водителей сдавать экзамен на знание языка на уровне В1. Аналогичные меры должны быть приняты и по отношению к курьерам, считает он.

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Алевтина Запольская
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