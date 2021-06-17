Президент Латвии назвал русский язык пережитком оккупации

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским. Об этом пишет портал Delfi.

По словам политика, большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского и власти должны способствовать распространению «одного из языков Евросоюза», чтобы решить проблему. «Нужно положить конец этому советскому наследию, поскольку иначе из рынка труда будут исключены наши соотечественники, которые возвращаются из заграницы, и молодые люди, не владеющие русским языком», — сказал Левитс.

Он добавил, что парламенту республики следовало бы чаще проводить дебаты на эту тему и приглашать на них премьер-министра, министра иностранных дел и уполномоченного по правам человека. «Понимания особой конституционной роли государственного языка в нашей стране недостаточно», — отметил глава государства.

Ранее житель Латвии накинулся с криком на туристку из Литвы, после того как она обратилась к нему с вопросом на русском языке. Пользовательница Twitter под ником Saulė рассказала, что путешественница «сильно испугалась» и в дальнейшем, вероятно, будет уже стыдиться того, что знает русский язык.