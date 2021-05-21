В Латвии отказались награждать призеров олимпиады по русскому языку

Городская дума латвийского Даугавпилса отказалась награждать 11 школьников, которые в 2020 году стали призерами олимпиады по русскому языку, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом. Об этом пишет портал Gorod.lv.

Согласно местному законодательству, власти города обязаны поощрять отличившихся на учебных состязаниях школьников и студентов. Призеры должны были получить денежное вознаграждение на сумму от 55 до 80 евро в зависимости от занятого места. На прошедшем заседании депутаты решили, что эта практика относится только к мероприятиям, организованным при сотрудничестве с Министерством образования и науки Латвии.

Как отмечает издание, после дебатов в Думе юридический департамент рекомендовал наградить школьников, а управление образования — отказать в выплате. «Мотивация управления образования была следующей: данный конкурс не соответствует уровню международной олимпиады, так как на нее мог заявиться любой участник, не пройдя предварительный отбор на городском, краевом и государственном уровне», — говорится в сообщении портала.

После огласки на ситуацию также обратила внимание партия «Русский союз Латвии». Она пообещала наградить призеров из собственных средств и подчеркнула, что власти страны на протяжении 10 лет ни разу не заявляли команд на участие в олимпиадах по русскому языку. «Мы убеждены, что дети не должны страдать от несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр!» — сообщается на странице партии в Facebook.

Ранее посол Латвии в России Марис Риекстиньш рассказал, что отношения между Москвой и Ригой находятся в наихудшем состоянии с момента окончания холодной войны. Дипломат подчеркнул, что Рига имеет право говорить об этом, так как состоит в Европейском союзе и НАТО, является частью западного мира.