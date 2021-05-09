Латвийская полиция в День Победы перекрыла доступ к памятнику советским воинам

9 мая полиция Латвии перекрыла доступ к монументу советским воинам-освободителям Риги от немецких захватчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение столичной мэрии об ограничении доступа к памятнику было принято из соображений избежать большого скопления людей в условиях эпидемиологических рисков.

«Все это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы. Я надеюсь, что людей это не напугает, память у нас в сердцах», — считает депутат оппозиционной партии «Согласие» Константин Чекушин.

Как сообщил корреспондент издания, празднующие День Победы жители вынуждены оставлять цветы и венки на специально установленных столах, чтобы далее их возложили к памятнику волонтеры.

Ежегодно 9 мая в Риге десятки тысяч человек возлагает цветы у памятника советским воинам-освободителям. Официально в Латвии это день празднуется как День Европы, однако русскоговорящее население отмечает День Победы.

8 мая президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что республика не участвовала во Второй мировой войне, так как это была чужая война. Глава государства пояснил, что жители Латвии воевали за свои цели в составе чужих армий, также в стране было много жертв среди гражданского населения.