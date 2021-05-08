Латышский певец спел военную песню в Крыму и подвергся проверке спецслужб

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку в связи с выступлением латышского певца Яниса Лемежиса, принявшего участие в фестивале военной песни «Дорога на Ялту» в Крыму. Об этом сообщает Mixnews.lv.

Музыкант спел песню «Баллада о солдате», которую сам перевел на латышский язык по предложению организаторов мероприятия. Лемежис выступил в дуэте с российским певцом Денисом Майдановым и стал серебряным призером фестиваля, который проходил с 29 апреля по 1 мая.

СГБ заявила, что им известно об этом случае и «он будет оцениваться в рамках компетенции». Представители спецслужбы призвали жителей Латвии не ездить в Крым, так как правительство прибалтийской республики считает, что эта территория незаконно аннексирована Россией и является частью Украины. СГБ напомнила, что Европейский союз ввел санкции в отношении нескольких лиц «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» и за их нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

В 2016 году Лемежис выступал на концерте в честь празднования разгрома нацистов 9 мая у памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Перед началом фестиваля певец заявлял в интервью «Sputnik Латвия», что его не останавливает возможная негативная реакция со стороны властей и некоторых сограждан.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.