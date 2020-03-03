США сравнили непризнание Крыма и советских прибалтийских республик

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по Крыму с позицией по Эстонии, Литве и Латвии в составе СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме «Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса» Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»

Он напомнил, что США всегда заявляли о непризнании стран Прибалтики частью Советского Союза. По словам дипломата, Вашингтон намерен точно так же отстаивать свои убеждения в случае с Крымом.

4 февраля украинское издание «НВ» сообщило, что госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Киев заявил, что мировые игроки понимают, что для Украины Крым потерян. Он отметил, что Россия «не из тех, у кого что-то можно забрать». В Крыму сочли это заявление «проявлением здравого смысла».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма. По его словам, это было сделано в память о митинге в Симферополе 2014 года, организованном Меджлисом крымско-татарского народа (запрещенная в России организация).

Независимые прибалтийские государства были включены в состав СССР в 1940 году в результате подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!