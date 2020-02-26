На Украине крымчан призвали не дорожить шкурой и сопротивляться «оккупации»

Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев призвал жителей Крыма к бесстрашию и мирному ненасильственному сопротивлению «российской оккупации». Об этом пишет «Укринформ».

«Есть на Востоке мудрая пословица: “Больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит". Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем Крыма и своих детей», — заявил Джемилев.

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По словам депутата, нет никакого сомнения в том, что полуостров обязательно «будет освобожден от оккупации». Джемилев отметил, что это зависит от многих факторов и в «определенной мере» от крымчан, лишившихся «светлых перспектив».

Он подчеркнул, жители Крыма должны думать о своем долге перед родиной. При этом обвинив Россию в нарушении международного права и осуществлении разбоя в 2014 году, украинский парламентарий добавил, что «цивилизованный мир не может с этим долго мириться».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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