На Украине оценили военную мощь России в Крыму

За последние шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота, размещенный на полуострове. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, передает УНИАН.

«По состоянию на сегодня ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению, к сожалению, нет», — констатировал он, оценивая военную мощь России в районе Крыма.

По словам Воронченко, вместо 29 кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которые находились в Крыму в 2014 году, на полуострове дислоцированы уже 42 российских военных судна, в том числе 12 носителей ракетного оружия. Количество российских подводных лодок в Крыму возросло с двух до семи, отметил командующий ВМС Украины.

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«Суммарный залп ракетами типа "Калибр" составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию России, и береговой компонент — ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", то он составляет примерно 120 ракет», — поведал Воронченко, добавив, что к 2022 году суммарный залп будет доведен до 168 пусков.

Воронченко подчеркнул, что Россия за последние годы в Крыму переоснастила противовоздушную оборону ракетными комплексами С-400, установила гидроакустические станции для слежения за судами в Черном море, а также увеличила состав авиации и сухопутный воинский контингент.

9 декабря Генассамблея ООН утвердила резолюцию «О милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». Она содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Также документ осуждает проведение военных учений и «неправомерное использование ядерной инфраструктуры» на полуострове.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

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