Украина призвала иностранных советников помогать в развитии ее армии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал иностранных советников приобщиться к разработке программы развития украинских Вооруженных сил на период до 2025 года. Об этом пишет УНИАН.

Пристайко отметил важность оказания Киеву консультативно-совещательной помощи при проведении оборонной реформы и развитии украинской армии.

Глава внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул целесообразность усиления присутствия военно-морских сил стран НАТО в Черном море.

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В свою очередь, делегация советников высокого уровня комитета реформ Министерства обороны Украины и ВСУ, с которой Пристайко встречался в Киеве, подтвердила готовность оказывать поддержку Украине, в том числе в урегулировании проблемных вопросов, влияющих на национальную безопасность страны.

Советники стратегического уровня входят в состав консультативно-экспертной группы комитета реформ Минобороны Украины и ВСУ. В ее работе принимают участие граждане США, Канады, Германии, Польши и Латвии. Данная группа прибыла для информирования НАТО о проведении оборонной реформы на Украине.

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