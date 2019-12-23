Стало известно мнение жителей Украины о присоединении к НАТО

Более половины жителей Украины выступают за присоединение к НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского Центра прикладных исследований.

«Больше половины населения, 50,3 процента, если быть точным, считает, что для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты для государства, необходимо вступить в НАТО», — заявил председатель центра Андрей Каракуц.

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При этом 18 процентов украинцев поддерживают идею внеблокового статуса Украины, 9 процентов — выступают за военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ. Кроме того, 23 процента респондентов назвали другие варианты, в частности, создание военного союза с США.

«Наиболее активно вступление в НАТО поддерживают жители западного региона (69 процентов), в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49 процентов, на севере — 55, на востоке — 43, на юге — 29, в Донбассе — также 29 процентов», — отметил Каракуц. Он добавил, что по областям наименьшая поддержка присоединения к Североатлантическому альянсу зафиксирована в Луганской области — около 16 процентов, а самая высокая — во Львовской области, почти 80 процентов.

Согласно данным опроса, украинцы поддерживают идею присоединения к НАТО из-за получения гарантии безопасности (77 процентов). Среди противников вступления в НАТО наиболее популярной причиной является негативное влияние от реализации такого курса на отношения с Россией (46 процентов).

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2019 года на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В опросе приняли участие 2035 человек. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,2 процента.

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