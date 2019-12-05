В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

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Михаил Добкин
Михаил Добкин

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована в YouTube.

«Ровно через полгода, как будет официально продана украинская земля иностранцам, Украину примут в НАТО. Мы даже не будем подавать никаких заявок. Охранять же кому-то нужно будет это имущество здесь», — сказал депутат. Он добавил, что закон об открытии рынка должен защитить права украинских граждан, а не права иностранцев, которые скупят землю.

По мнению Добкина, принятие закона следует отложить на год, а за это время привлечь к его проработке экспертов, которые смогут дать объективную оценку и практические советы.

В ноябре Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли.

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