Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране. Его видеообращение опубликовано в Facebook.

Зеленский считает, что депутаты таким образом «отменили действительно экономическое рабство». «Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что «с принятием этого закона каждый украинец станет владельцем своей земли».

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании рынка земли.

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В среду, 13 ноября, сообщалось, что у здания украинского парламента начались акции протеста против принятия закона о рынке земли. В то же время в сессионном зале Рады депутаты от президентской партии «Слуга народа» пытались не допустить срыва начала земельной реформы.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли.

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