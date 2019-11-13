В партии Зеленского пообещали «закопать коммуняцкую идеологию»

Депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что украинские власти окончательно «закопают коммуняцкую идеологию» с отменой моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Трансляцию заседания парламента ведет телеканал «Рада» на своем YouTube-канале.

По его словам, депутаты вернут украинцам землю, которая была у них «украдена» еще во времена СССР. При этом парламентарии от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заблокировали трибуну Рады, чтобы не сорвать принятие закона о рынке земли. Сам Потураев назвал коллег по парламенту, отказывающихся поддержать законопроект, ворами и «наследниками кровавых палачей украинского народа».

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В то же время оппоненты из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» расположились в ложе президента с плакатом, призывающим «не допустить распродажи земли». «То, что они таким способом — оккупировав трибуну Верховной Рады — пытаются отгородиться от людей и не дать выступить другим депутатам, еще раз показывает, насколько они боятся народного гнева», — заявил лидер фракции Юрий Бойко, передают «Українські Новини».

Ранее сообщалось, что у здания Рады начались акции протеста против принятия закона о рынке земли.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда для дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 процента украинцев выступают против снятия моратория на продажу земли. При этом Владимир Зеленский не намерен отказываться от идеи проведения реформы, а сограждан он призывает не бояться, что землю «в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне».

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