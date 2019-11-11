Аграрии перекрыли ключевые дороги на Украине

На ключевых автомагистралях Украины начались протесты украинских аграриев против отмены моратория на продажу земли. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

На данный момент протестующие заблокировали трассы Киев — Одесса в районе села Демидовка и Киев — Чоп во Львовской области. Отмечается, что в Одесской области на обочину была выведена крупногабаритная техника. Подобные акции проходят и в других регионах страны, в том числе в Черкасской, Николаевской, Хмельницкой и других областях.

В акциях протеста в основном участвуют фермеры и сельские жители, а также представители партии «Национальный корпус». Митингующие требуют отсрочки законопроектов по открытию рынка земли, а также проведения всенародного референдума по этому вопросу. Протестующие опасаются, что Украина не готова к началу продаж земли и открытие рынка приведет к тому, что территории страны начнут массово скупать иностранцы.

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Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующий законопроект к 1 октября, а Раде — принять его до 1 декабря. Президентская партия «Слуга народа» обладает абсолютным большинством в парламенте, поэтому может провести законопроект без поддержки других политических сил.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало на сайте проект реформы, согласно которому рынок земли должен открыться 1 октября 2020 года.

Если бы всенародный референдум был проведен сейчас, то, как показал опрос, против реформы выступила бы почти половина населения страны, а поддержали бы менее трети. Зеленский не намерен отказываться от идеи, а граждан Украины он призывает не бояться, что землю в вагонах вывезут арабы, китайцы или инопланетяне.

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