Зеленский назвал сроки распродажи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить большие государственные предприятия к приватизации до 1 декабря текущего года. Первая сделка должна состояться не позднее 1 апреля 2020-го. Депутатам Рады глава государства поставил задачу до 1 декабря принять закон о продаже земли, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, правительство должно подготовить проекты законов о земле к 1 октября 2019 года. Отдельно он назвал необходимым объяснить обществу, что забирать землю после принятия таких законов никто не будет. В первую очередь, указал глава государства, в выигрыше окажутся фермеры и мелкие собственники. В начале августа президент Украины в ходе украинско-турецкого бизнес-форума объяснял, что объем создаваемого рынка земли достигнет 40 миллионов гектаров.

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Также Зеленский предложил правительству в ближайший месяц отменить перечень объектов права государственной собственности, которые нельзя приватизировать. Среди других поручений — требование передать до 1 декабря 500 или более предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов.

До 1 октября президент Украины потребовал принять законы о легализации игорного бизнеса. До этого он хотел разрешить казино работать в пятизвездочных отелях. По его мнению, это поспособствует развитию туристического кластера и принесет до десяти миллиардов гривен.

Мораторий на продажу земли действует на Украине последние 14 лет. В последние годы его отмену блокировали на уровне Верховной Рады. Ряд фракций в парламенте отказывались от голосования по проекту из-за опасений, что землю у населения скупят иностранные корпорации по низкой стоимости. В то же время реформа рынка земли является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины. В нынешнем составе парламента, где президентская партия «Слуга народа» получила большинство и не нуждается в коалиции, проблем с принятием закона о земле возникнуть не должно.

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