Зеленский захотел легализовать азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский задумался над легализацией азартных игр в стране. Об этом он заявил во время украинско-турецкого форума в рамках своего визита в Турцию, передает УНИАН.

В частности, украинский лидер планирует разрешить работу казино в пятизвездочных отелях. Это, по его мнению, способствует развитию туристического кластера региона возле Черного моря.

«Здесь также мы хотим расти вместе. Поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», — заявил он. Зеленский призвал развивать туристический бренд Черного моря в мире.

Планы легализовать игорный бизнес уже оценили некоторые эксперты. По их словам, украинский бюджет может получить дополнительно около 10 миллиардов гривен (почти 26 миллиардов рублей) благодаря выводу этого рынка из тени.

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года, со времен президентства Виктора Ющенко. На практике доступ населения к нему остался, а сам бизнес работал в тени. Государство практически утратило за ним контроль. О намерениях легализовать азартные игры стало известно в мае 2016 года, когда в Верховную Раду был внесен соответствующий проект закона. В случае принятия документа планировалось, в частности, создать систему контроля за организацией казино, букмекерской деятельностью и проведением лотерей. В конце 2015-го законопроект готовил украинский Минфин.

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